В Кишинёве полиция задержала интернет-торговца “солью” (ВИДЕО)

0

На Рышкановке сотрудники полиции заметили подозрительного молодого человека. Заметив правоохранителей, он внезапно изменил направление движения.

28-летний горожанин признался, что у него есть наркотические вещества, которые он распространял через Telegram. Мужчину доставили в инспекторат, где он сдал имевшиеся 50 пакетиков “соли”. При обыске в его доме сотрудники полиции нашли ещё около 157 г наркотического вещества тира PVP. Общая стоимость изъятого составила примерно 200 000 леев.

За незаконный оборот наркотиков задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.