В Кишинёве полицейские вернули пенсионерке забытую в маршрутке сумку (ВИДЕО)

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Накануне в столичном секторе Центр к правоохранителям подошла 70-летняя женщина, которая попросила о помощи. Женщина рассказала, что забыла в маршрутке сумку, в которой находились деньги и документы.

Патрульные быстро отреагировали на просьбу и поехали по маршруту микроавтобуса. Сумку женщины вскоре нашли и вернули владелице, сообщает пресс-служба Национального инспектората общественной безопасности.

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