В Кишинёве появится новый троллейбусный маршрут

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Троллейбус №38 будет ездить по улице Албишоара. Маршрут был одобрен после того, как примарией был проведён соответствующий опрос, сообщает пресс-служба Управления электротранспорта Кишинёва.

Новая транспортная линия будет называться «ул. Алба Юлия – ул. Сармизеджетуза», у нее будет следующий маршрут:

Туда: ул. Алба Юлия – ул. Л. Деляну – ул. Николае Х. Костин – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Албишоара – бул. Ю. Гагарина (ж/д вокзал) – бул. Дечебал – ул. Н. Зелинского – ул. Сармизеджетуза. Обратно: ул. Сармизеджетуза – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – ул. Албишоара – ул. М. Витязул – ул. Колумна – улица Г. Коанда – Площадь Димитрие Кантемир – ул. И. Крянгэ – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан – ул. Н. Х. Костин – ул. Л. Деляну – ул. Алба Юлия (конечная остановка).

Обслуживать маршрут №38 будут новые, автономные троллейбусы, изготовленные на заводе в Минске и собранные в МП «Управление электротранспорта». В настоящее время они находятся в процессе сборки. Новый маршрут будет запущен после ремонта нескольких десятков метров на улице Албишоара, – отметил Ион Чебан.

Также после завершения строительства контактной троллейбусной сети на улице Колумна будет частично изменен маршрут троллейбуса №24. Он будет ходить следующим образом: от улицы Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони по ул. Колумна, В. Александри и далее по установленному маршруту.

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