В Кишинёве появился игровой комплекс для детей с особыми потребностями

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Генеральный примар Ион Чебан объявил о завершении обустройства игрового комплекса для детей с особыми потребностями в парке “Долина роз”.

Градоначальник рассказал, что детская площадка оборудована рядом специальных подъездных дорожек, доступными для детей элементами, качелями с дополнительными мерами безопасности, горками, несъёмными мостами и противотравматическим покрытием.

На площадке есть брусья, стулья для самых маленьких, двойные качели, игровые панно, развивающие мелкую моторику, оборудование для фитнеса, а также шахматный стол, доступные людям в колясках.

– Экономический агент был выбран на основании процедуры закупки, – уточнил Ион Чебан.

В настоящее время в непосредственной близости ведутся работы по обустройству ещё одного грандиозного детского игрового комплекса. Он будет завершён в ближайшее время. Также по просьбе жителей Кишинёва до конца года на территории будет обустроена волейбольная площадка.

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