В Кишинёве появилась первая тепловая станция на биомассе

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АО “Termoelectrica” открыло сегодня первую тепловую станцию на биомассе, интегрированную в Централизованную систему теплоснабжения (SACET). Она располагается в Институте генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы, пишет moldpres.md.

В дополнение к традиционному производству компания впервые взяла на себя обязательство реализовать альтернативу в этом отношении и открыть станцию на биомассе из возобновляемых источников. Это важный факт для энергетической безопасности страны и снижения вредных последствий изменения климата, – заявил на церемонии открытия теплостанции генеральный директор “Termoelectrica” Вячеслав Ени.

По словам директора Института физиологии, генетики и защиты растений Ларисы Андроник, эта станция является венцом результатов исследований, проведённых в последние годы по эффективности использования растений с высоким энергетическим потенциалом.

У нас было продуктивное сотрудничество с “Termoelectrica” SA, коллегами из других организаций и партнёрами в Великобритании, и нам это удалось, – подчеркнула Андроник.

Стоимость первой тепловой станции, работающей на биомассе, оценивается в 1,7 млн леев, большая часть из которых была выделена “Termoelectrica”.

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