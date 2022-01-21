В Кишинёве поезд протаранил машину: за рулём находился пьяный водитель

В Кишинёве поезд протаранил машину: за рулём находился пьяный водитель

Авария произошла сегодня утром между коммунами Сынжера и Добружа муниципия Кишинёв. 

По данным полиции, за рулём автомобиля Mercedes находился 21-летний молодой человек. У него не было водительского удостоверения. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Парень не справился с управлением, в результате чего вылетел с трассы на железнодорожные пути, где его протаранил поезд, передаёт deschide.md.

Водитель получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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