В Кишинёве по инициативе фракции ПСРМ в Мунсовете продолжают устанавливать фитнес-площадки

В Кишинёве по инициативе фракции ПСРМ в Мунсовете продолжают устанавливать фитнес-площадки

По инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете продолжается установка фитнес-площадок в столичных дворах.

В частности, как сообщил на своей странице в соцсети вице-председатель фракции Динарий Кожокару, несколько дней назад завершились работы по установке фитнес-площадки по адресу Николае Милеску-Спэтару, 13/2.

⁃ Десятки других таких площадок уже установлены во всех секторах столицы. Мы продолжаем создавать условия для жителей города! – подчеркнул он.

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