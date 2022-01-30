В Кишинёве по инициативе фракции ПСРМ в Мунсовете продолжают устанавливать фитнес-площадки

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По инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете продолжается установка фитнес-площадок в столичных дворах.

В частности, как сообщил на своей странице в соцсети вице-председатель фракции Динарий Кожокару, несколько дней назад завершились работы по установке фитнес-площадки по адресу Николае Милеску-Спэтару, 13/2.

⁃ Десятки других таких площадок уже установлены во всех секторах столицы. Мы продолжаем создавать условия для жителей города! – подчеркнул он.

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