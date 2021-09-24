Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Василе Лупу в секторе Буюканы.
По данным полиции, 75-летний мужчина ехал в такси. Ему стало плохо: резко заболело сердце и случился приступ удушья. Водитель вызвал скорую помощь, но, к сожалению, врачи не успели спасти пенсионера, передаёт deschide.md.
Согласно предварительным данным, пассажир умер от инфаркта. Точна причина смерти будет установлена в результате экспертизы.
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