В Кишинёве отремонтирован ещё один подземный переход

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что речь идёт о переходе, расположенном на пересечении бульвара Дачия и улицы Теилор на Ботанике.

Здесь отремонтировали стены и установили художественные панно с антивандальным покрытием, отремонтировали потолок, модернизировали системы освещения, установили камеры видеонаблюдения, отремонтировали лестницы и обустроили пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями, очистили ливневую канализацию и установили навесы.

Также в столице на данный момент ремонтируют и другие подземные переходы. В некоторых из них работы близятся к завершению. Речь идет о переходах на ул. Каля Ешилор, возле бывшего кинотеатра «Флакэра»; по адресу ул. Алеку Руссо 59/4, Чеканы; на Хынчештском шоссе, недалеко от Южного автовокзала; на пересечении бул. Дечебал и ул. Н. Титулеску.

Кроме того, предстоит подключить камеры видеонаблюдения в подземном переходе на ул. Алеку Руссо, возле ТЦ «Союз». Также на данный момент координируется проект ремонта подземного перехода на пересечении бул. Дачия и бул. Траян.

– В нынешнем году были полностью отремонтированы подземные переходы возле ТЦ Shopping MallDova и возле Цирка. Всего в столице насчитывается 20 подземных переходов. Постепенно все они будут приведены в порядок, – заверил градоначальник.

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