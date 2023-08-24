В Кишинёве отметили 79-ю годовщину освобождения Молдовы от фашистских захватчиков (ФОТО)

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Третий и пятый президенты Молдовы, Владимир Воронин и Игорь Додон, посол России в Молдове Олег Васнецов, депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов, муниципальные советники и граждане возложили сегодня утром цветы к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Вечность» по случаю 79-летия освобождения Молдовы от фашистов. Память героев почтили минутой молчания.

Ясско-Кишинёвская операция известна как одна из крупнейших и самых ожесточенных военных операций в годы Великой Отечественной войны. 24 августа 1944 года советские войска после трёх лет фашистской оккупации освободили территорию Молдавской ССР.

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