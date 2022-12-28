В Кишинёве отмечается высокий уровень загрязнения воздуха

0

23 и 24 декабря в столице зафиксировано загрязнение воздуха с PM10, превышающее среднесуточное значение в 2,4 раза. Об этом сообщило Министерство окружающей среды.

Согласно данным, полученным со станции мониторинга качества воздуха, 24 декабря была зарегистрирована максимальная концентрация в 121,36 мкг/м3 взвешенных частиц диаметром 10 микрометров (PM10 mkm), в то время как предел составляет 50 мкг/м3.

Это превышение вызвано как погодными условиями, так и интенсивным дорожным движением, дымом и сажей от отопления домов. На повышение показателей повлияли погодные условия, слабый ветер, наличие облаков и туманов, уточняет Государственная гидрометеорологическая служба.

Агентство окружающей среды напоминает, что в случае неблагоприятных погодных условий экономические агенты, которые являются крупнейшими загрязнителями, должны перейти на сокращённый режим работы, чтобы уменьшить загрязнение, особенно в часы пик.

В июне в Кишинёве была открыта первая онлайн-станция мониторинга качества воздуха в Молдове. Станция регистрирует загрязнение, в основном от выхлопных газов, пишет ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.