В Кишинёве отмечается высокий уровень загрязнения воздуха

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Об этом предупредили в Министерстве окружающей среды.

В первые дни нового года зафиксированы повышенные концентрации взвешенных частиц РМ10, с превышением нормы в 2,8 раза.

Причинами, способствовавшими накоплению загрязняющих веществ в воздухе, стали нехарактерно тёплые для этого времени года погодные условия: слабый ветер, слабое движение воздушных масс, туманы. Также загрязнению воздуха способствует интенсивный трафик на отдельных участках, задымления и сажа от отопления жилых домов и пр.

В этой связи Агентство по охране окружающей среды призвало экономических агентов, которые считаются крупнейшими источниками загрязнения, перейти на сокращённый режим работы и уменьшить количество выбросов, в том числе в часы пик.

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