В Кишинёве отмечается снижение количества учащихся, заболевших COVID-19

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Число заболевших COVID-19 в муниципальных образовательных учреждениях сокращается.

Как рассказал на онлайн-заседании глав муниципальных служб врио начальника управления образования Андрей Павалой, за неделю – с 22 по 28 ноября – в 150 образовательных учреждениях столицы было зарегистрировано 13 случаев COVID-19 среди педагогов и 51 случай среди учащихся.

При этом Павалой отметил, пишет moldpres.md, что все педагоги муниципальных образовательных учреждений прошли экспресс-тесты на коронавирус. Он также призвал учителей пройти вакцинацию в контексте новой мутации вируса COVID-19.

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