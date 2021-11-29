В Кишинёве отмечается снижение количества учащихся, заболевших COVID-19

В Кишинёве отмечается снижение количества учащихся, заболевших COVID-19

Число заболевших COVID-19 в муниципальных образовательных учреждениях сокращается.

Как рассказал на онлайн-заседании глав муниципальных служб врио начальника управления образования Андрей Павалой, за неделю – с 22 по 28 ноября – в 150 образовательных учреждениях столицы было зарегистрировано 13 случаев COVID-19 среди педагогов и 51 случай среди учащихся.

При этом Павалой отметил, пишет moldpres.md, что все педагоги муниципальных образовательных учреждений прошли экспресс-тесты на коронавирус. Он также призвал учителей пройти вакцинацию в контексте новой мутации вируса COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md