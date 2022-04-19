В Кишинёве открываются пасхальные ярмарки: где их искать

С 20 по 23 апреля во всех секторах столицы будут организованы пасхальные ярмарки. На них можно будет приобрести куличи и другие праздничные товары.
Главная пасхальная ярмарка разместится в севере Кафедрального собора – на аллее напротив ТЦ «Sun city».
В секторах ярмарки можно будет найти по указанным ниже адресам.
Ботаника:
парк «Долина роз» (у фонтана);
пересечение бул. Куза-Водэ и ул. Сармизеджетуса (сквер).
Буюканы:
Алба-Юлия, 196/3, угол с Л. Деляну;
Каля Ешилор, 11/4, парк «Алунелул».
Центр:
Измаил, угол с Д. Кантемира;
Армянская, угол с М. Варлаам;
Измаил, 84-86 (парковка).
Чеканы:
Волунтарилор, 16;
Джинта Латинэ, 18 (у рынка «Agro Mondial»);
А. Руссо, 65/1, пересечение с Мирча чел Батрын.
Рышкановка:
Московский проспект, угол с Мирон Костин (у сквера);
Богдан Воевод, 1/1, угол с Киев;
Каля Орхеюлуй, 105/1.
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