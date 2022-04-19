В Кишинёве открываются пасхальные ярмарки: где их искать

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С 20 по 23 апреля во всех секторах столицы будут организованы пасхальные ярмарки. На них можно будет приобрести куличи и другие праздничные товары.

Главная пасхальная ярмарка разместится в севере Кафедрального собора – на аллее напротив ТЦ «Sun city».

В секторах ярмарки можно будет найти по указанным ниже адресам.

Ботаника:

парк «Долина роз» (у фонтана);

пересечение бул. Куза-Водэ и ул. Сармизеджетуса (сквер).

Буюканы:

Алба-Юлия, 196/3, угол с Л. Деляну;

Каля Ешилор, 11/4, парк «Алунелул».

Центр:

Измаил, угол с Д. Кантемира;

Армянская, угол с М. Варлаам;

Измаил, 84-86 (парковка).

Чеканы:

Волунтарилор, 16;

Джинта Латинэ, 18 (у рынка «Agro Mondial»);

А. Руссо, 65/1, пересечение с Мирча чел Батрын.

Рышкановка:

Московский проспект, угол с Мирон Костин (у сквера);

Богдан Воевод, 1/1, угол с Киев;

Каля Орхеюлуй, 105/1.

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