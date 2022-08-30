В Кишинёве открывается новый лицей: в здании проведён капитальный ремонт

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1 сентября Теоретический лицей “Pro Succes” в секторе Ботаника будет переведён в помещения бывшей гимназии №3 (ул. Данте Алигьери, 11А), деятельность которой была приостановлена в 2012 году. В лицее – 29 классов и 804 учащихся.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметивший, что в 2021 году были начаты работы по капитальному ремонту здания для создания благоприятных условий и возможности переезда лицея “Pro Succes” в отремонтированное здание в максимально разумные сроки.

На капремонт и необходимые закупки было выделено 29 миллионов леев. В настоящее время там ведутся отделочные работы и благоустройство территории.

Гимназия “Pro Succes” располагалась в помещении бывшей гимназии-интерната №23, (ул. Ашхабадская, 129), которая была ликвидирована в 2008 году в результате реформы. В 2010 году она была реорганизована в Теоретический лицей “Pro Succes”. В 2016 году лицей должен был быть переведён в здание по адресу улица Данте Алигьери, 11А. Из-за отсутствия бюджетных средств ремонт не был завершён.

– Обеспечение эффективного функционирования общеобразовательных учреждений в муниципии является одним из приоритетных направлений примарии Кишинёва. В результате исследования функциональности сети образовательных учреждений была выявлена очевидная необходимость увеличения возможностей Теоретического лицея “Pro Succes”, – отметил градоначальник.

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