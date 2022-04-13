В Кишинёве открылся реабилитационный центр для детей с аутизмом

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Медицинский реабилитационный центр для детей с аутизмом открыт при финансовой поддержке посольства Чехии в Республике Молдова. Центр предлагает услуги диагностики и психологической оценки, помощь логопеда, физиотерапевтические услуги, тренинги для родителей.

– Помимо психологических оценок, необходимых для определения того, какими навыками обладают дети и на каком уровне они находятся, у нас также есть служба обучения родителей. Родитель приезжает на две недели с ребёнком в наш центр. Клинический психолог обучает его терапии на основе прикладного поведенческого анализа, учит родителя общению со своим ребёнком, – отметила директор Центра «SOS Аутизм» Ольга Гузун.

По её словам, в Республике Молдова мало специалистов, которые занимаются терапией на основе прикладного поведенческого анализа. Ольга Гузун рекомендует родителям детей, которые не развиваются по возрасту, обратиться в Центр для прохождения диагностики аутизма у детей, пишет ipn.md.

– У нас есть несколько профессиональных врачей, которые знают, как применять эти тесты. Иногда люди приходят, чтобы что-то исключить. Если обнаружится аутизм, врачи включат ребёнка в список ожидания на терапию. Мы высоко ценим, что посольство Чехии в Республике Молдова поддержало идею создания медицинского реабилитационного центра и профинансировало приобретение и реконструкцию объекта, а также оснащение Центра всем необходимым, – отметила руководитель.

В настоящее время центр по улице Индепенденцей, 4/6 посещают 45 молдавских семей и 16 украинских детей.

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