В Кишинёве открылся первый муниципальный Центр вакцинации от COVID-19. В день он сможет принимать до 1000 человек

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Сегодня в Кишинёве открылся первый муниципальный Центр вакцинации от COVID-19. Ион Чебан уверен, что это выведет процесс иммунизации на новый уровень.

– На прошлой неделе, когда я понял, что у Молдовы будет больше возможностей, я поручил создать центр вакцинации вне медицинских учреждений, вне больниц. В этом центре ежедневно смогут вакцинироваться около 1000 человек. Вакцинация – это дело добровольное, но необходимое, – отметил градоначальник.

Он поблагодарил за сотрудничество Министерство здравоохранения, а также руководство Экономической академии Молдовы, которое бесплатно предоставило помещение для центра.

Муниципальный центр вакцинации будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00 (в праздничные дни с 8:00 до 15:00). В нем оборудовано 6 постов вакцинации, каждый из которых сможет провести иммунизацию около 150 человек, что суммарно составляет порядка 1000 человек в день.

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