В Кишинёве открылся Оперативный координационный центр при ЧС в области общественного здравоохранения

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Премьер-министр Ион Кику принял сегодня участие в открытии Оперативного координационного центра при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения Национального агентства общественного здоровья. В мероприятии участвовали послы стран Европейского союза, представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич, резидент ООН в РМ Саймон Спрингетт, региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге и другие лица.

Глава кабмина, пишет moldpres.md, приветствовал открытие центра и поблагодарил международных партнёров за поддержку.

Хотел бы поблагодарить Европейский союз и Всемирную организацию здравоохранения, которые внесли и вносят значительный вклад в развитие медицинской системы в Республике Молдова как во время пандемии, так и на протяжении многих лет. Этот проект реализован при финансовой и технической поддержке наших надёжных партнёров, – отметил Кику.

Новый координационный центр – первый в области общественного здравоохранения в стране. Он будет обеспечивать связь между партнёрами в системе здравоохранения, а также специалистами в других областях. Центр отвечает современным требованиям связи, оснащён передовым оборудованием, аудио- и видеосистемами, компьютерами, что позволит оперативно и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения на территориальном и национальном уровнях путем организации оперативных встреч в режиме онлайн, телеконференций, сбора и мониторинга эпидемиологических данных в режиме реального времени.

Ион Кику подчеркнул важность открытия этого учреждения для общества, а также для Национального агентства общественного здоровья, которое играет ключевую роль в мониторинге здоровья граждан.

Запуск центра обусловлен необходимостью улучшить национальную систему реагирования на экстренные ситуации в области общественного здравоохранения, что является нужной мерой, особенно сейчас, когда мы столкнулись с пандемией COVID-19, повлиявшей на глобальную экономическую и социальную жизнь. Нам необходимо объединить усилия, а предпринимаемые действия должны быть оперативными и вызывать немедленные ответные решения для защиты здоровья населения. Деятельность этого передового центра представляет собой важный шаг на национальном и международном уровнях, – отметил премьер.

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