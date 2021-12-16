В Кишинёве открылись ёлочные базары: где их найти

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Места для продажи новогодних деревьев были обустроены во всех секторах столицы. Ёлочные базары будут работать до 7 января. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

Разрешения на продажу ёлок выданы юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в установленном законом порядке, по списку поступивших запросов. Ион Чебан потребовал соблюдать порядок на этих ярмарках. Он уточнил также, что продажа ёлок будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению и снижению распространения COVID-19.

– После новогодних праздников специализированные службы примарии будут собирать ёлки, которые горожане будут оставлять у мусорных баков, и отвозить их на переработку. Растительные отходы будут измельчаться и использоваться МП «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» в качестве органического удобрения для растений, – уточнил градоначальник.

Точки продаж новогодних елей по секторам:

Буюканы:

пересечение ул. Алба-Юлия, 196/2 и ул. Л. Деляну, ул. И. Крянгэ, 45/1, ул. Каля Ешилор, 2, ул. Каля Ешилор, 71/3;

Центр:

ул. Академией, 5, ул. Измаильская, 84 (на парковке), пересечение ул. Измаильская, 94 и бул. Д. Кантемир, пересечение ул. Митрополита Варлаама и ул. Армянская.

Ботаника:

пересечение ул. Индепенденцей и бул. Траян, пересечение бул. Куза-Водэ и ул. Индепенденцей, бул. Дачия, 16/1, пересечение бул. Дачия и бул. Траян, пересечение бул. Дачия и бул. Дечебал, пересечение бул. Дачия и бул. Куза-Водэ, бул. Дачия, 44, пересечение бул. Дечебал и ул. Н. Зелинского, бул. Дачия, 65 (район аэропорта), Мунчештское шоссе, 402, бул. Траян, 42, пересечение бул. Дечебал и ул. Сармизеджетуза, пересечение ул. Сармизеджетуза и ул. Н. Зелинского.

Сектор Чеканы:

ул. Алеку Руссо, 28 (ТЦ Green Hills), ул. Алеку Руссо, 61/1 – 63/1, бул. Мирча чел Бэтрын, 2, бул. Мирча чел Бэтрын, 8, бул. Мирча чел Бэтрын, 12, бул. Мирча чел Бэтрын, 23, бул. Мирча чел Бэтрын, 25/1 (магазин Kaufland), бул. Мирча чел Бэтрын, 39, ул. Джинта Латина, ул. М. Садовяну, улица Н. Милеску-Спэтару, ул. М. Дрэган, ул. Волунтарилор, ул. Вадул луй Водэ, ул. Узинелор.

Сектор Рышкановка:

пересечение ул. Б. Воевод и ул. Киевской, ул. Б. Воевод, 1/1, пересечение ул. Б. Воевод и Московского проспекта, пересечение ул. В. Александри и ул. Гр. Уреке, пересечение ул. В. Александри и ул. Александру чел Бун, бул. Д. Кантемир, 6, пересечение ул. Измаильская и бул. Д. Кантемир, ул. Измаильская, 98/4, Московский проспект, 10 – 10/1, Московский проспект, 9/1, пересечение Московского проспекта, 19 и ул. Матей Басараб, пересечение Московского проспекта, 18 и ул. Матей Басараб, пересечение Московского проспекта и ул. А. Руссо 1/1, ул. Александру чел Бун, ул. Кожокарилор, ул. Тигина, 65, ул. Болгарская, пересечение Московского проспекта и ул. Студенческой, ул. Чевкарь, 2, ул. Соколень, 10, ул. Каля Орхеюлуй, 105-107, ул. Каля Мошилор, 2 – 2/1, ул. А. Дога, 35, ул. Н. Димо 17/1, 17/2, 17/3, ул. Албишоара, 80/4 – 80/5, Балканское шоссе.

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