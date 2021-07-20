В Кишинёве открыли памятник легендарному подводнику Александру Маринеско

0

Дипломаты посольства России приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника легендарному командиру подводной лодки «С-13» Герою Советского Союза Александру Маринеско. Монумент был открыт на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве при участии Ассоциации ветеранов Военно-морского флота Республики Молдова.

Гости и организаторы вспомнили жизненный путь морского офицера, который прославился проведением операции, в ходе которой в 1945 г. была потоплена гитлеровская плавучая казарма «Вильгельм Густлофф». Таким образом, наряду с Калининградом, Кронштадтом, Санкт-Петербургом, Одессой и Лохвицей, Кишинёв стал ещё одним городом, где воздвигнут памятник выдающемуся советскому подводнику.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.