В Кишинёве откроются школьные ярмарки: где их искать

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 23 августа по 5 сентября во всех секторах столицы будут организованы школьные ярмарки, на которых жители муниципия смогут приобрести канцелярские товары, одежду, рюкзаки и другие товары для школы.

Ярмарки будут расположены в следующих локациях:

сектор Ботаника – парк “Долина роз”;

– парк “Долина роз”; сектор Центр – ул. Митрополит Варлаам 56; перекрёсток улиц Измаил и Д. Кантемир;

– ул. Митрополит Варлаам 56; перекрёсток улиц Измаил и Д. Кантемир; сектор Чеканы – ул. Алеку Руссо, 61-63;

– ул. Алеку Руссо, сектор Рышкановка – ул. М. Костин 13/1; ул. Б. Воевод 1/1; пересечение улиц Б. Воевод и Киев; ул. Каля Орхеюлуй 105 -105/1; ул. Булгарэ; ул. Александру чел Бун и ул. Кожокарилор.

Кроме того, школьная ярмарка проходит в эти выходные (21 и 22 августа) с 10.00 до 20.00 по адресу Каля Ешилор, 8 (парковка Zity Mall), а также на пешеходной улице Е. Дога.

Примар Кишинёва Ион Чебан призвал экономических агентов и граждан в обязательном порядке выполнять рекомендации специалистов по предотвращению распространения COVID-19: соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и использовать дезинфицирующие средства.

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