В Кишинёве откроют Культурный центр в память о Григоре Виеру

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Центр культуры им. Григоре Виеру будет создан при поддержке партнёров из Румынии. На оперативном заседании глав муниципальных служб был представлен эскиз проекта, который обсуждался и с членами семьи поэта.

Как уточнил генпримар муниципия Ион Чебан, новый культурный центр будет популяризировать творчество Григоре Виеру. В учреждении будут проводиться выставки, на которых будут представлены рукописи поэта, переводы его произведений, литературная критика. Будут проводиться тематические лекции и вечера, пишет ipn.md.

Здание Центра культуры имени Григоре Виеру будет расположено на пересечении улиц Михая Эминеску и Алексея Матеевича.

Григоре Виеру родился 14 февраля 1935 года в селе Перерыта. Он написал многочисленные стихи для детей, за что получил самую престижную международную награду в области детской литературы – Почётный диплом Андерсена. Поэту было присвоено звание Народного писателя. Он также был награждён Орденом Республики. Проспект в Кишинёве и несколько учебных заведений в стране названы в честь Григоре Виеру.

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