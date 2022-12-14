В Кишинёве откроют центр для людей с расстройствами аутистического спектра

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Кишинёвский муниципальный совет утвердил проект решения о создании дневного центра „ADIR” для людей с инвалидностью и расстройствами аутистического спектра.

Согласно проекту, это будет бюджетное учреждение социального профиля, которое в дневном режиме организует и проводит мероприятия, предоставляет специализированные социальные услуги людям с ограниченными возможностями старше 18 лет из муниципия Кишинёв. Ежедневная пропускная способность центра составит около 25 бенефициаров, пишет ipn.md.

Центр будет подчиняться Главному управлению медико-социальной помощи. Целью проекта является диверсификация платформы специализированных социальных услуг в муниципии, которые соответствуют текущим потребностям людей с ограниченными возможностями, особенно с расстройствами аутистического спектра. В настоящее время в Кишинёве нет услуг, предназначенных для взрослых людей с ограниченными возможностями.

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