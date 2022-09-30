В Кишинёве откроется исследовательский центр в области генетики и биотехнологии

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Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану станет домом для регионального исследовательского центра генной инженерии и биотехнологии (ICGEB) из Триеста, Италия.

– Молдова будет не только импортёром лекарств, но и в ближайшее время может стать производителем. Научные исследователи и учёные-практики готовы внедрить новый уровень производства лекарств, – заявил проректор ГУМФ Станислав Гриппа на пресс-конференции в рамках научного мероприятия “Биотехнология для экономического и социального развития в Юго-Восточной Европе”.

По его словам, международный центр генной инженерии и биотехнологии – это сеть, в которую входят 66 стран с несколькими центрами в Китае, Индии, Южной Африке.

Как отметил директор ICGEB Лоуренс Бэнкс, открытие нового регионального центра предоставит целый спектр возможностей для исследований и инноваций. Речь идёт о разработках в области биомедицины, доступе к передовому исследовательскому оборудованию и передаче терапевтических технологий, отмечает ipn.md.

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