В Кишинёве от коронавируса вакцинируют водителей и кондукторов общественного транспорта

В Кишинёве от коронавируса вакцинируют водителей и кондукторов общественного транспорта
Управление электротранспорта Кишинёва и Городской автобусный парк составили списки лиц, подлежащих вакцинации от COVID-19. Это порядка 300 человек старше 60 лет.  

– Персонал троллейбусного и автобусного парков ежедневно находится в прямом контакте с пассажирами, и их вакцинация является приоритетом для муниципалитета. Мы продолжаем предпринимать необходимые шаги для минимизации риска заражения коронавирусом, – подчеркнул генпримар Кишинёва Ион Чебан. 

Напомним, ранее в столице начали вакцинировать учителей и воспитателей.

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