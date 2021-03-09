В Кишинёве от коронавируса вакцинировали более 700 медицинских работников

В Кишинёве от коронавируса вакцинировали более 700 медицинских работников

Прививку AstraZeneca получили 754 столичных медработника. 

Информация была представлена на оперативном заседании глав муниципальных служб. Как рассказала начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски, столица получила 1440 доз вакцины от коронавируса.

– На данный момент 754 медработника были привиты. В муниципальной системе здравоохранения задействованы порядка 3000 медицинских кадров, – отметила она, пишет moldpres.md. 

Ранее мы писали, что в первую неделю вакцинации в Молдове были привиты 5174 человек.

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