В Кишинёве от коронавируса вакцинировали более 700 медицинских работников

Прививку AstraZeneca получили 754 столичных медработника.
Информация была представлена на оперативном заседании глав муниципальных служб. Как рассказала начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски, столица получила 1440 доз вакцины от коронавируса.
– На данный момент 754 медработника были привиты. В муниципальной системе здравоохранения задействованы порядка 3000 медицинских кадров, – отметила она, пишет moldpres.md.
Ранее мы писали, что в первую неделю вакцинации в Молдове были привиты 5174 человек.
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