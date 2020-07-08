В Кишинёве определили более 100 точек, где незаконно установлены рекламные щиты

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В Кишиневе были обнаружены сотни рекламных щитов, которые были установлены в обход авторизации и правил размещения уличной рекламы. Более 100 точек, где были выявлены подобные нарушения, будут указаны в новой платформе ArcGis, которая вскоре будет запущена. Об этом сообщил Ион Чебан.

– Такие рекламные панно должны быть демонтированы и эвакуированы, что также будет отображаться на карте, – написал генпримар Кишинева в своем Телеграм-канале.

Напомним, что вчера были организованы публичные дебаты по проекту Положения о размещении уличной рекламы в Кишиневе. Проект постановления разграничивает три большие рекламные зоны города: ультрацентральную, ограниченную и расширенную. Как часть регламента был разработан Визуальный кодекс Кишинева.

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