В Кишинёве очищают русло реки Дурлешты

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Реку Дурлешты, которая связывает парк Дендрарий с рекой Бык, очищают. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

В настоящее время работы ведутся на участке между улицами Каля Ешилор и Месаджер. Они направлены на предотвращение наводнений в этом районе и устранение неприятных запахов.

Эту территорию не очищали около 30 лет. Рабочие сейчас трудятся на километровом участке реки. Ожидается, что работы будут завершены в конце августа, – отметил градоначальник.

Отметим, что в прошлом году было очищено русло реки Дурлешты от улицы Г. Кодряну до МВЦ Moldexpo с целью предотвращения наводнений в районе старых Буюкан.

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