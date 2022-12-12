В Кишинёве обезвредили банду квартирных воров (ВИДЕО)

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Участники преступной группы, пятеро мужчин из Гагаузии, были задержаны с поличным.

Правоохранительные органы собрали доказательства о причастности подозреваемых как минимум к 10 случаям краж в столице. Преступники выбирали квартиры и несколько дней следили за объектами. Когда хозяев не было дома, злоумышленники проникали внутрь и похищали деньги, драгоценности, технику и пр. Общий ущерб составил 700 000 леев.

У задержанных есть судимости за аналогичные преступления. Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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