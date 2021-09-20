В Кишинёве нерегулярные выплаты больницам от НКМС ставят под угрозу лечение пациентов с коронавирусом

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Выплаты муниципальным больницам Кишинёва от Национальной компании медицинского страхования за лечение COVID-19 производятся неравномерно. Более того, есть случаи, когда НКМС не осуществила выплаты ещё за весну нынешнего года. Об этом со ссылкой на руководителей муниципальных больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.

– По этой причине у нас нет процессуальной безопасности в больницах и накопились долги перед поставщиками расходных материалов и лекарств. Таким образом, в некоторых случаях компании отказываются доставлять медицинские изделия в больницы по контрактам. Эта ситуация может привести к серьезным трудностям в деятельности больниц и лечении пациентов. Я знаю, что подобные ситуации наблюдаются во всех медучреждениях страны, – заметил генпримар.

В связи с этим Чебан обратился к правительству, Министерству здравоохранения и Национальной компании медицинского страхования с просьбой срочно начать выплату задолженностей муниципальным больницам и текущее регулярное финансирование.

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