В Кишинёве наносят дорожную разметку. Работы ведутся и днём, и ночью

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в эти дни завершаются работы по нанесению разметки на Хынчештском шоссе и на улице Петриканской.

К настоящему времени дорожная разметка нанесена на следующих улицах: бул. Негруцци, бул. Штефан чел Маре, бул. Траян, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. Т. Владимиреску (въезд в коммуну Дурлешты) и ул. Н. Костин. Объём выполненных работ составил 5 000 м².

Несмотря на то, что из-за осадков работы затягиваются на несколько дней, разметка будет нанесена на всех столичных улицах, пешеходных переходах и возле учебных заведений, – отметил генпримар.

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