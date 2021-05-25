В Кишинёве находившегося в розыске мужчину задержали по подозрению в убийстве собутыльника (ВИДЕО)

0

По данным столичной полиции, 32-летний житель Теленештского района во время драки нанёс приятелю тяжкие телесные повреждения, которые привели к смерти. Инцидент произошёл 22 мая в Думбраве.

В полицию обратилась жительница коммуны. Она рассказала, что между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. На место прибыли оперативная группа и скорая помощь. Потерпевшим оказался 32-летний житель Резинского района. Врачам не удалось спасти его.

Подозреваемого вскоре задержали и доставили в инспекторат полиции Буюкан. Он признал свою вину и сообщил, что снимал жильё с погибшим в Думбраве. Накануне они употребляли спиртные напитки. Во время драки второй мужчина упал и ударился головой об стул, что привело к его смерти.

Полицейские также выяснили, что подозреваемый ранее был объявлен в розыск инспекторатом полиции Теленешт. Мужчину поместили в изолятор на 30 суток. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.