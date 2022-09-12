В Кишинёве начинается традиционная осенняя кампания по уборке: она продлится до 30 ноября

0

Претуры, муниципальные предприятия и подразделения примарии Кишинёва назначены ответственными за уборку улиц, дворов и тротуаров, за обеспечение чистоты площадок для сбора мусора и за ликвидацию несанкционированных свалок или ям с мусором в столице.

В осенней кампании по уборке примут участие Ассоциация по управлению зелёными насаждениями, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, “Autosalubritate”, Комбинат ритуальных услуг, управляющие жилыми домами и претуры секторов.

Запланировано проведение следующих работ:

уборка парковых зон, скверов, аллей и других зелёных зон на подведомственных территориях, вырубка и удаление сухих деревьев во дворах, парках, аллеях и вдоль улиц;

посадка 50 тысяч деревьев в зелёных зонах города;

проведение работ по уборке территории вокруг жилых домов, в том числе детских площадок, зелёных зон, спортивных площадок;

раздельное хранение бытовых и растительных отходов;

вывоз мусора со специализированных площадок и недопущение их переполнения, мойка/дезинфекция существующих контейнеров, при необходимости пополнение новыми;

поддержание чистоты на остановках общественного транспорта и площадках для сбора бытовых отходов, расположенных на улицах;

механизированная уборка тротуаров и водостоков согласно утверждённому графику;

уборка и вывоз мусора, в том числе растительного, из мест общего пользования, сбор листвы с земель общего пользования (тротуары, аллеи, скверы и т.д.), в разумные сроки;

механизированная уборка бульваров, улиц, дорог муниципия, постоянная очистка решёток ливневой канализации и колодцев на территории города;

уборка городских кладбищ и прилегающих к ним территорий.

Жителей столицы и экономических агентов предупреждают о необходимости раздельного складирования отходов, таких как листья и бытовой мусор, а также о недопустимости сжигания отходов и сухой растительности. Констатирующие агенты будут налагать штрафы, если граждане или предприятия и компании на территории муниципия Кишинёв не вывезут мусор вовремя.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.