В Кишинёве начинается традиционная осенняя кампания по уборке: она продлится до 30 ноября

В Кишинёве начинается традиционная осенняя кампания по уборке: она продлится до 30 ноября

Претуры, муниципальные предприятия и подразделения примарии Кишинёва назначены ответственными за уборку улиц, дворов и тротуаров, за обеспечение чистоты площадок для сбора мусора и за ликвидацию несанкционированных свалок или ям с мусором в столице.

В осенней кампании по уборке примут участие Ассоциация по управлению зелёными насаждениями, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, “Autosalubritate”, Комбинат ритуальных услуг, управляющие жилыми домами и претуры секторов.

Запланировано проведение следующих работ:

  • уборка парковых зон, скверов, аллей и других зелёных зон на подведомственных территориях, вырубка и удаление сухих деревьев во дворах, парках, аллеях и вдоль улиц;
  • посадка 50 тысяч деревьев в зелёных зонах города;
  • проведение работ по уборке территории вокруг жилых домов, в том числе детских площадок, зелёных зон, спортивных площадок;
  • раздельное хранение бытовых и растительных отходов;
  • вывоз мусора со специализированных площадок и недопущение их переполнения, мойка/дезинфекция существующих контейнеров, при необходимости пополнение новыми;
  • поддержание чистоты на остановках общественного транспорта и площадках для сбора бытовых отходов, расположенных на улицах;
  • механизированная уборка тротуаров и водостоков согласно утверждённому графику;
  • уборка и вывоз мусора, в том числе растительного, из мест общего пользования, сбор листвы с земель общего пользования (тротуары, аллеи, скверы и т.д.), в разумные сроки;
  • механизированная уборка бульваров, улиц, дорог муниципия, постоянная очистка решёток ливневой канализации и колодцев на территории города;
  • уборка городских кладбищ и прилегающих к ним территорий.

Жителей столицы и экономических агентов предупреждают о необходимости раздельного складирования отходов, таких как листья и бытовой мусор, а также о недопустимости сжигания отходов и сухой растительности. Констатирующие агенты будут налагать штрафы, если граждане или предприятия и компании на территории муниципия Кишинёв не вывезут мусор вовремя.

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