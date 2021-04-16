В Кишинёве начинается ремонт дворов многоквартирных домов

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он рассказал, что в этом году будут отремонтированы 35 дворов, по 7 в каждом секторе столицы.

Тендер на выполнение работ объявлен, приём предложений начался накануне, 15 апреля. Ремонт дворов включает в себя удаление старого асфальта и укладку нового, установку новых бордюров, обустройство парковок по мере необходимости, монтаж освещения, установку городской мебели, обустройство детских и спортивных площадок, а также другие работы.

На сегодняшний день проведены процедуры по изучению всех дворов. Дворы для ремонта были выбраны в соответствии с многочисленными просьбами, полученными от жителей. Кроме того, ремонт по некоторым адресам был установлен законом о бюджете, принятым парламентом.

Это первый шаг, и мы продолжим ремонт дворов многоквартирных домов. Этого не делали ни разу со времени строительства города, – подчеркнул градоначальник.

Ранее Ион Чебан заявлял, что ремонт дворов столичных домов будет проводиться комплексно и качественно.

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