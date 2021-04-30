В Кишинёве начался ремонт подъездных путей во дворах многоквартирных домов

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Как отметил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время работы ведутся по 9 адресам: ул. И. Пеливан, 30/2, ул. Путней, 93, ул. Г. Мадан, 85/1, бул. Дачия, 52, ул. Варшовия, 2, ул. Прага, 82, ул. Н. Зелински, 26/3, ул. Н. Титулеску, 18, ул. П. Заднипру, 14/4.

В настоящее время подготавливают основание, устанавливают бордюры и укладывают гравием тротуары. Как только у нас будет горячий асфальт, приступим к укладке асфальтового слоя. Знаю, что все дворы разрушены, но это первый шаг на данном этапе, – уточнил Чебан.

Напомним, что в этом году муниципалитет намерен отремонтировать 35 дворов многоквартирных домов: по 7 в каждом секторе столицы.

Как ранее отмечал генпримар, адреса были выбраны в соответствии с многочисленными просьбами, полученными от жителей. Кроме того, ремонт по некоторым адресам был определён законом о бюджете, принятым парламентом.

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