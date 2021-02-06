В Кишинёве начался ремонт ещё одного подземного перехода (ФОТО)

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Подземный переход на улице Иона Крянгэ, возле бывшего кинотеатра “Флакэра”, находится в процессе обновления. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, здесь ведутся работы по ремонту стен и потолка, лестниц, освещения и ливневой канализации.

Для безопасности горожан и защиты отремонтированного объекта установлены камеры видеонаблюдения. Подземный переход в этом районе многолюдный, поэтому очень важно, чтобы люди могли безопасно переходить улицу Иона Крянгэ как днём, так и ночью, – уточнил Чебан.

В настоящее время ремонтируются и другие подземные переходы в столице: на ул. Каля Ешилор, Алеку Руссо, Хынчештское шоссе, недалеко от Южного автовокзала, на пересечении бул. Дечебал и ул. Н. Титулеску, возле Цирка. Кроме того, координируется проект ремонта подземного перехода на пересечении бул. Дачия и бул. Траян, а до тех пор там ремонтируют лестницу.

В Кишинёве насчитывается 20 подземных переходов. Постепенно все они будут отремонтированы. В нынешнем году работы начнутся ещё в нескольких из них, – уточнил Ион Чебан.

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