В Кишинёве начали демонтировать аварийные конструкции филармонии (ФОТО)

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В Кишинёве начался снос аварийных конструкций здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Руководить работами будет Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что 24 сентября в Национальной филармонии произошел пожар. Огонь уничтожил оба концертных зала, библиотеку и крышу. Общая площадь возгорания составила более 3500 квадратных метров, передаёт publika.md.

Министерство финансов открыло банковские счета для пожертвований, власти призывают всех желающих внести финансовый вклад в восстановление здания.

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