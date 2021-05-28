В Кишинёве началась проверка законности подключения к водопроводу и канализации. Чебан: Проверим всех!

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В Кишинёве многие незаконно подключились к водопроводу и канализационной сети и не платили за услуги. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что в основном это касается домов на земле и экономических агентов в разных секторах столицы.

Чебан сообщил, что в настоящее время проводятся внезапные проверки, и уличённые в нарушениях отключаются от системы водоснабжения и канализации. Кроме того, им выписывается штраф.

Также производится перерасчёт за услуги, потребленные воровством, а владельцы обязаны оплатить период незаконного пользования сетями и заключить договор, если они хотят продолжать получать услуги. За неделю было выявлено много таких случаев.

Это кража государственных денег! Мы доберёмся до каждого дома, независимо от того, кто является его владельцем, и наведем порядок в этой сфере. Просим людей не ждать и добровольно заключить договор с МП Apă-Canal Chișinău, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Он также сообщил, что ответственные лица, уличённые в сокрытии подобных случаев, будут сняты со своих постов, а об инциденте будут уведомлены правоохранительные органы.

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