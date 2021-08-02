В Кишинёве начал курсировать туристический троллейбус

0

С 1 августа по субботам и воскресеньям в столице будет курсировать туристический троллейбус. Он будет проезжать рядом с главными достопримечательностями города.

Как сообщили в примарии Кишинёва, поездка будет сопровождаться трансляцией аудиогидов на молдавском, русском и английском языках. Первая экскурсия будет начинаться в 10.00 (на молдавском языке), вторая – в 12.00 (на русском языке), третья – в 14.00 (на английском языке), а четвертая и последняя – в 16.00 (на молдавском). Расписание может меняться, передаёт moldpres.md.

В туристическом троллейбусе будет разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев.

Цель запуска проекта «Туристический троллейбус – достопримечательности Кишинёва» – популяризация туристических достопримечательностей молдавской столицы. Так, жители и гости города смогут узнавать и открывать для себя историю улиц и личностей, которые ознаменовали его развитие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.