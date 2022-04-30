В Кишинёве на Радоницу будут ходить бесплатные автобусы

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1 и 2 мая будет обеспечен бесплатный проезд на дополнительных автобусных маршрутах №27, С и D. Об этом сообщил генпримар Ион Чебан.

Автобус №27 будет ездить следующим образом: туда – бул. Ренаштерий, ул. Тудор Владимиреску, ул. Киевская, Московский проспект, ул. Студенческая, ул. Соколень, ул. Дойна (кладбище Святого Лазаря). Обратно – по тому же маршруту. На автобусе №27 устанавливаются промежуточные остановки в обоих направлениях. На маршруте будет 10 единиц транспорта. Программа движения – согласно утвержденным графикам.

Автобусный маршрут С: туда – ул. Василе Александри, бул. Штефана чел Маре, ул. Александра Пушкина, ул. Иерусалимская, бул. Григоре Виеру, бул. Ренаштерий, ул. Поштей, ул. Путней, ул. Василе Бадиу, ул. Дойна (кладбище Святого Лазаря). Обратно – ул. Дойна, ул. Василе Бадиу, ул. Каля Орхеюлуй, бул. Ренаштерий, ул. Албишоара, ул. Василе Александри. На маршруте будет 10 единиц транспорта. Программа движения – согласно утвержденным графикам.

Автобусный маршрут D: туда – бул. Ренаштерий, ул. Каля Орхеюлуй, ул. Чевкарь, ул. Соколень, ул. Дойна (кладбище Святого Лазаря). Обратно – по тому же маршруту. Промежуточные остановки этого маршрута установлены: туда – ул. Флорилор, ул. Чевкарь и ул. Дойна, 150. Обратно – ул. Дойна, 150, ул. Чевкарь, ул. Каля Орхеюлуй и бул. Ренаштерий. На каждом маршруте будет по 30 автобусов. График движения: 7.00 – 20.00.

Следует отметить, что 1 и 2 мая по улице Дойна, на участке между улицей Соколень и главным входом на кладбище Святого Лазаря, доступ будет разрешен только общественному транспорту.

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