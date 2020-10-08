В Кишинёве на оживлённых улицах появятся приподнятые “зебры” и “островки безопасности” (СПИСОК)

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На 20 пешеходных переходах, расположенных на самых оживлённых перекрёстках столицы, будут созданы искусственные неровности – то есть, они станут выше и будут похожи на “лежачих полицейских”. Ещё на 13 “зебрах” будут оформлены “островки безопасности”, которые позволят пешеходам переходить дорогу поэтапно. Нововведения призваны повысить безопасность кишинёвцев, считают муниципальные власти.

Список улиц, на которых будут изменены пешеходные переходы, уже был утверждён вице-примаром Кишинёва Виктором Киронда. Перечень может быть пополнен в пределах финансовых ресурсов, выделенных на эти цели. В дальнейшем приподнятые “зебры” появятся вблизи расположенных у дорог учебных заведений или других учреждений, где всегда многолюдно, особенно с 09.00 до 16.00, а также на перекрёстках с повышенным риском ДТП.

Кроме того, было установлено, что приподнятые “зебры” невозможно обустроить на дороге с 4-мя и более полосами движения, вблизи остановок общественного транспорта, медицинских учреждений, парковок, станций экстренных служб, на мостах или опасных поворотах, а также на расстоянии менее 200 метров от светофора.

Ниже представлен список улиц, на которых появятся новые пешеходные переходы.

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