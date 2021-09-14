В Кишинёве на маршрут выпущены ещё 5 новых автобусов ISUZU

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С сегодняшнего дня по столичному автобусному маршруту №9 “Площадь Д. Кантемира – г. Кодру” будут ходить 5 новых автобусов ISUZU.

Как отметил Ион Чебан, на этом маршруте была большая потребность в общественном транспорте, из-за отсутствия которого жители города передвигались на личных автомобилях.

Так, всего до сегодняшнего дня на маршруты столицы выведено 15 новых автобусов ISUZU из 100 единиц, закупленных муниципалитетом в этом году.

Остальные 10 запущенных автобусов ISUZU уже курсируют по маршрутам №5 (бул. Куза-Водэ – ул. Буковиней), №19 (ул. Валя Кручий – Московский проспект) и №26 (ул. Л. Деляну – ул. Дойна), где наблюдается большая нехватка транспорта. Ещё 10 автобусов прибыли в парк и подлежат регистрации. Остальные, согласно договору купли-продажи, прибудут в “Городской автобусный парк” до конца года, – уточнил генпримар.

Следует отметить, что ещё 23 автобуса MAN, VOLVO и VDL, также приобретённые в этом году, уже курсируют по большинству маршрутов в пригородах Кишинёва: №2, №4, №5, №9, №11, №16, №18, №19, №23, №26, №28, №31, №33, №39, №46, №47, №48 и др.

На прошлой неделе было получено ещё 10 автобусов VDL, которые в настоящее время проходят процедуры технической проверки и будут введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки. В октябре и ноябре последние 20 единиц транспорта VDL из партии в 58 автобусов с пробегом, закупленных муниципалитетом, прибудут в Кишинёв.

Также было привезено 62 троллейбуса. Вскоре в обращение поступят два итальянских двухзвенных троллейбуса.

Напоминаем, что примария Кишинёва закупила в этом году 100 новых автобусов ISUZU и 58 автобусов MAN, VOLVO и VDL, предназначенных для курсирования в столице и пригородах. До приобретения этих автобусов “Городской автобусный парк” имел на балансе 125 единиц транспорта, из них только 53 находились в удовлетворительном состоянии, а 15 списаны. Постепенно они будут заменяться новыми.

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