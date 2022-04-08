В Кишинёве на этих выходных пройдут первые пасхальные ярмарки

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Об этом сообщается в пресс-релизе столичной примарии.

Так, 9 и 10 апреля в парке “Алунелул” пройдёт пасхальная ярмарка, организованная Федерацией фермеров Молдовы. Возле кинотеатра “Патрия” в центре города также можно будет приобрести изделия ручной работы народных мастеров на пасхальную тематику. Организаторы – администрация кинотеатра совместно с агентом “Movement Grup”.

В парке “Валя Морилор” на выходных состоится ярмарка, организованная общественной организацией “Copiii Ploii”. А на территории, прилегающей к зданию “Кентфорд” (бул. Штефана чел Маре, 202), будет организована ярмарка “EcoLocal”. На ней можно будет найти органические местные продукты и непродовольственные товары. Организатор – Ассоциация потребителей и производителей органической и ремесленной продукции.

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