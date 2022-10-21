В Кишинёве мужчина упал в цистерну глубиной 6 метров

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Инцидент произошёл накануне на территории предприятия по улице Вадул-луй-Водэ в муниципии Кишинёв.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина упал в цистерну глубиной 6 метров. На место прибыли спасатели. Они выяснили, что пострадавший поскользнулся, когда мыл цистерну, и упал в неё. Воды внутри не было.

Спасательная операция длилась 20 минут. В итоге 68-летнего мужчину вытащили. Он был в сознании. Все обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей и пожарных понадобилась в 39 чрезвычайных ситуациях.

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