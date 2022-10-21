В Кишинёве мужчина упал в цистерну глубиной 6 метров

В Кишинёве мужчина упал в цистерну глубиной 6 метров

Инцидент произошёл накануне на территории предприятия по улице Вадул-луй-Водэ в муниципии Кишинёв. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина упал в цистерну глубиной 6 метров. На место прибыли спасатели. Они выяснили, что пострадавший поскользнулся, когда мыл цистерну, и упал в неё. Воды внутри не было.

Спасательная операция длилась 20 минут. В итоге 68-летнего мужчину вытащили. Он был в сознании. Все обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей и пожарных понадобилась в 39 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md