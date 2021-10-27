В Кишинёве мужчина ограбил квартиру, которую снимал (ВИДЕО)

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Столичные полицейские задержали 37-летнего мужчину. Его подозревают в квартирной краже.

В середине октября к правоохранителям обратился житель столицы и сообщил, что из сдаваемой им в аренду квартиры пропали ценные вещи: ноутбук, игровая приставка, украшения и пр. Ущерб был оценён в 9 200 леев.

Вскоре подозреваемый в краже квартиросъёмщик был задержан. Мужчина сознался в содеянном, ему грозит штраф от 32 500 леев до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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