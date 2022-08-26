В Кишинёве мужчина набросился с топором на собутыльника

Пьяная драка произошла вчера вечером в одном из столичных дворов.
32-летний мужчина выпивал вместе с 38-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора. Старший из приятелей несколько раз ударил собутыльника топором по голове, пишет deschide.md.
Раненого доставили в больницу. Нападавшего мужчину задержали, возбуждено дело о покушении на убийство.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
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