В Кишинёве мужчина домогался девочку в подъезде жилого дома: его ищут

В Кишинёве мужчина домогался девочку в подъезде жилого дома: его ищут

Инцидент произошёл на Буюканах и был заснят камерой видеонаблюдения.

На записи видно, что девочка зашла в подъезд дома и попыталась поднять свой велосипед по ступеням. Вслед за ней зашёл мужчина и предложил помочь. В этот момент он засунул руку ребёнку в трусы и так продолжил подниматься по лестнице.

Мать подвергшейся домогательствам девочки обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, устанавливается личность и ведётся розыск подозреваемого, пишет unimedia.info.

За сексуальное домогательство мужчине грозит штраф до 850 условных единиц, общественные работы до 240 часов или лишение свободы сроком до 3 лет.

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