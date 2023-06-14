В Кишинёве может открыться крупнейший в Молдове аутлет

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В здании бывшего ТЦ “Megapolis Mall” идёт реконструкция фасада и внутренних помещений.

Название нового торгового центра и дата его открытия пока неизвестны, пишет mybusiness.md.

Ранее сообщалось, что вместо “Megapolis Mall” готовится открытие самого крупного аутлета в Молдове. По билбордам, которые были установлены перед началом реконструкции, было известно, что там будут представлены известные международные бренды, такие как H&M, Bershka, Zara, Michael Kors, BOSS, Calvin Klein и другие.

Торговый центр “Megapolis Mall” был выставлен на торги в сентябре 2019 г. по начальной цене 173 млн леев после банкротства компании Shan Lian International Group SRL. В 2021 году новым владельцем земли и здания стала компания Golimp Art SRL.

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