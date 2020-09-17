В Кишинёве может быть открыт ещё один триажный центр для пациентов с подозрением на COVID-19

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Об этом глава государства заявил в рамках передачи на частном телеканале. Игорь Додон признался, что предполагал, что спустя две недели после открытия учебных заведений ситуация с коронавирусом в нашей стране будет складываться хуже, однако этот прогноз, к счастью, не сбылся, а медицинская система держит удар.

– Если это будет необходимо, в Кишиневе откроют еще один триажный центр. У нас сейчас есть центр на «Moldexpo», мы готовы открыть ещё один. На этом этапе, согласно протоколам, которые были утверждены Минздравом, на сегодняшний день в больницах лечатся 1 560 – 1 600 человек при вместимости в 10-12 тысяч. Остальные, около 6-7 тысяч, получают лечение на дому. Что касается оборудования, тестов, лекарств – у нас нет никаких проблем, мы хорошо подготовлены для следующего этапа, – отметил он.

Глава государства также добавил, что показателем того, как справляется медицинская система, является число летальных исходов. А коэффициент смертности от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове гораздо ниже, чем во многих других странах.

– Важный фактор, о котором оппозиция не хочет говорить: в РМ показатель смертности – 2,6%. В среднем по ЕС – 5,1%. В Румынии – 5%. Да, большое количество заболевших, но достаточно низкий показатель смертности. Это доказательство того, что наши врачи – настоящие герои, – подчеркнул Игорь Додон, добавив, что государство продолжит оказывать посильную поддержку медицинским работникам.

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