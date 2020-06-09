В Кишинёве могут снова запретить вход на детские площадки (ВИДЕО)

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Муниципалитет обратится к специалистам за соответствующими рекомендациями. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, призвав родителей не пускать детей на открытые игровые площадки из-за риска заражения коронавирусом.

– Сегодня я снова обращусь в муниципальную комиссию. Это для безопасности детей. Я прошу специалистов в течение недели проанализировать все варианты и составить рекомендации, а мы сделаем всё, чтобы защитить наших граждан. Возможно, снова запретим доступ на игровые площадки, где дети всё трогают, а это может быть опасно. Дорогие родители, я обращаюсь к вам. У меня также есть двое маленьких детей и мы гуляем в парках, но давайте избегать детских игровых площадок и большого скопления людей, – призвал Ион Чебан.

Примар Кишинёва также отметил, что муниципальные службы будут и в дальнейшем проводить дезинфекцию детских площадок.

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